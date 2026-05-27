Las Vegas del Guadiana continuarán este jueves en aviso amarillo por altas temperaturas

Archivo - Un hombre mayor bebe agua de una botella en un día de intenso calor. - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La comarca pacense de Vegas del Guadiana estará de nuevo este jueves, 28 de mayo, en aviso amarillo por altas temperaturas, que podrán alcanzar máximas de 38 grados.

El aviso por calor se activará a las 14,00 horas y permanecerá hasta las 20,00 horas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las altas temperaturas pondrán este jueves en aviso a puntos de otras seis comunidades autónomas: Aragón, Cantabria, Cataluña, Galicia, Comunidad Foral de Navarra y País Vasco, en un día en el que se podrán superar los 38ºC en depresiones del cuadrante suroeste y en el tercio nordeste.

En concreto, los avisos por calor se localizan en Huesca y Zaragoza; el litoral cántabro; Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona; Badajoz; Ourense; la ribera del Ebro de Navarra; y Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.

AEMET señala que este jueves se mantendrá una situación de estabilidad generalizada en el país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. La excepción se localizará en Galicia y en el norte de Canarias, donde habrá intervalos nubosos.

Por la tarde se espera la formación de nubes de evolución en zonas del centro y de la mitad norte peninsular, que podrían dejar algún chubasco o tormenta aislada en entornos de montaña, de forma más probable en el noroeste.

En este marco, el organismo estatal no descarta brumas o nieblas costeras en Galicia y Cantábrico. Además, apunta a la presencia de calima ligera en altura en Canarias, que podría afectar también a zonas de los extremos oeste y sur peninsulares.

En lo que respecta a los termómetros, las máximas descenderán en Canarias y en el Cantábrico occidental y norte de Galicia, donde lo harán incluso de forma notable, mientras que aumentarán en las regiones mediterráneas. Por otro lado, las mínimas bajarán en Canarias y subirán en la mitad oriental peninsular.

En amplias zonas del país se mantendrán valores elevados para la época y se superarán los 34 a 36ºC en zonas de Galicia, del Cantábrico y de la meseta norte, así como en la mayor parte del cuadrante suroeste y en el tercio nordeste peninsular. Además, se darán noches tropicales, con mínimas por encima de 20ºC, en el suroeste y en el Ebro.

Por lo demás, la predicción indica que mañana soplará levante con posibles intervalos fuertes en el Estrecho, con viento moderado del norte en litorales de Galicia y viento flojo en general en el resto de la Península, arreciando por la tarde.

En el Cantábrico tenderá a componente oeste; en la mitad sur y la fachada oriental predominarán las componentes este y sur, y en el resto, las componentes este y norte, con régimen de brisas en costas. Además, habrá viento flojo de componente oeste en Baleares y moderado de componente norte con posibles intervalos fuertes en Canarias.