Villar de Rena inaugura su belén artístico 'La Nacencia' con 55 figuras humanas y un centenar de animales a escala real

Inauguración del Belén artístico 'La Nacencia' de Villar de Rena. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La localidad pacense de Villar de Rena ha inaugurado su Belén artístico 'La Nacencia', que podrá visitarse durante todo el periodo navideño, hasta el 7 de enero, y vuelve a ofrecer un recorrido único por una representación a escala real, cargada de detalles y de escenas que ponen de relieve la identidad y el patrimonio cultural del municipio, con 55 figuras humanas y casi un centenar de animales.

Se trata de un belén de raíces extremeñas que destaca por su gran tamaño, su realismo y su capacidad de ofrecer una experiencia inmersiva a quienes lo visitan. Cada detalle busca la excelencia y refleja el esmero de todas las personas que participan en su creación.

Fiel a su espíritu comunitario, este belén se presenta también como un proyecto inclusivo y reivindicativo, abierto a dar visibilidad a diversas realidades sociales y a colectivos actuales. Temáticas como la igualdad, la lucha contra el cáncer de mama o el colectivo LGTBI forman parte de su expresión artística, convirtiendo 'La Nacencia' en un espacio de encuentro y concienciación.

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha inaugurado en la tarde de este jueves en Villar de Rena este Belén artístico, que supone una cita ya consolidada en el calendario navideño de la comarca, que cumple ya su novena edición y que cada año reúne a miles de visitantes. El año pasado se contabilizaron 24.000.

El acto ha contado con las actuaciones del grupo 'La Miajina' de Talarrubias, la declamación del poema de Luis Chamizo de 'La Nacencia', a cargo de la propia presidenta, y el tradicional encendido de luces tras las intervenciones institucionales.

Durante su intervención, la presidenta de la institución provincial pacense ha subrayado el valor colectivo de este belén, fruto del trabajo de los vecinos de Villar de Rena, quienes, como ha recordado, comienzan su preparación prácticamente desde que concluye la edición anterior.

Del Puerto también ha reconocido el esfuerzo, la creatividad y la dedicación que lo han convertido en un referente artístico y turístico para la provincia. "La satisfacción por acompañaros es enorme. Este Belén es una auténtica maravilla, resultado de una ilusión compartida y de un trabajo que enriquece al municipio y atrae visitantes cada Navidad", ha señalado.

FIESTA DE INTERÉS REGIONAL

La presidenta de la diputación ha dedicado asimismo unas palabras de homenaje para Alfonso González, precursor de esta iniciativa, cuya labor continúa viva gracias al compromiso del pueblo y de su alcalde, Nereo Manuel Ramírez.

"Habéis recogido su testigo y lo habéis engrandecido. La prueba está en las nuevas piezas que incorporáis cada año y en la aspiración a lograr la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional", ha afirmado, "un reconocimiento que sin duda impulsará aún más esta propuesta cultural", según indica la diputación pacense en nota de prensa.

Del Puerto ha reafirmado el apoyo de la Diputación de Badajoz a este proyecto, por su contribución a la cohesión territorial y al fortalecimiento del mundo rural, al exponer que "respaldar iniciativas como ésta tiene todo el sentido, porque ayudan a construir una provincia más equilibrada". "'La Nacencia' es un ejemplo de autenticidad, singularidad y creatividad que solo puede nacer del compromiso de todo un pueblo", ha resaltado.

Por su parte, el alcalde, Nereo Ramírez, ha pedido la colaboración e implicación de sus vecinos de cara a hacer "más especial todavía" la décima edición del 2026, tras la cual se pedirá el Interés Turístico Regional; al tiempo que ha agradecido a los villariegos el que hayan conseguido "crear una identidad con nuestro belén, en menos de diez años".

El acto ha concluido con el encendido oficial de las luces y la visita al Belén, donde la presidenta de la diputación firmó en el libro oficial de la muestra, acompañada por autoridades locales y por los numerosos asistentes que participaron en la inauguración.