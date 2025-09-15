Vox apunta a Guardiola como "responsable última" de la situación del transporte escolar y lamenta el gasto "superfluo"

El portavoz adjunto de Vox en la Asamblea de Extremadura, Álvaro Luis Sánchez-Ocaña, en declaraciones a los medios - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Vox en la Asamblea, Álvaro Luis Sánchez-Ocaña, ha apuntado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, como "responsable última" de la gestión "nefasta" del transporte escolar en Extremadura porque "es quien ha confiado en la consejera de Educación".

"Hacemos responsable a la Junta de Extremadura, a la presidenta en este caso, María Guardiola y a la consejera de Educación, porque es una gestión nefasta de un servicio que ya está pagado con el dinero de todos", ha remarcado en una comparecencia ante los medios este lunes en Mérida.

Así, ha indicado que hay que esperar a que haya "solucionado el problema" para luego pedir "responsabilidades políticas", sin aclarar qué tipo de responsabilidad solicitará Vox.

"Lo tendremos que ver, pero de momento tienen que solucionar el problema. Lo que no podemos es pedir ahora una dimisión sin que se haya solucionado el problema y que escurran el bulto... Entonces, primero solucionen el problema, den garantías de que las familias van a tener acceso a la educación, no se va a volver a plantear dicha problemática y luego ya veremos lo que planteamos", ha indicado.

De igual modo, ha lamentado que, mientras que cuestiones como la Educación o la Sanidad deben ser "prioritarias" en Extremadura, por ejemplo el Gobierno regional esté destinando gasto "superfluo" a cuestiones como el mantenimiento de menores migrantes o cooperación.

"No nos cansamos ni nos cansaremos de denunciar que lo prioritario en cualquier sociedad debe ser garantizar el acceso a la educación, poner todos los recursos posibles, tanto en Educación como Sanidad y Empleo", ha sentenciado; al tiempo que ha lamentado que "cada menor inmigrante nos cuesta 4.000 euros al mes, y hace poco se han destinado más de 6 millones, o se ha anunciado que se van a destinar más de 6 millones de euros a cooperación internacional".

(((Más información en Europa Press)))