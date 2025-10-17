Vox asegura que Guardiola "no tiene ningún interés" en hablar con su grupo porque está "forzando" ir a elecciones

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, atiende a los medios a las puertas del Parlamento autonómico - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha subrayado este viernes que la presidenta del Ejecutivo regional, María Guardiola, "no tiene ningún interés" en hablar con su formación sobre los Presupuesto Generales de la Comunidad Autónoma para 2026 (PGEx) porque está "forzando" ir a elecciones.

"Queríamos que se tuvieran en cuenta nuestras propuestas, que se hablase, negociar. Lo hemos dicho por activa y por pasiva, pero, evidentemente, nos hemos dado con un muro porque el objetivo del PP es ir a elecciones", ha considerado el portavoz en declaraciones a los medios en Mérida, tras registrar una propuesta de impulso y otra de pronunciamiento, en materia de vivienda, en la Asamblea.

Recordando que su formación presentó doscientas propuestas en aras de impulsar un "cambio político" en la región, Fernández Calle ha criticado que la respuesta del Gobierno autonómico haya sido, a su juicio, de "absoluto desprecio" e, incluso, con "algunas declaraciones de insulto".

A renglón seguido, el portavoz ha afeado que en los PGEx presentados por la Junta este pasado jueves no solo no se haya incorporado "nada" de lo propuesto por Vox, sino que "ni siquiera" se les ha llamado.

(Más información en Europa Press)