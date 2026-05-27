Vox busca que los partidos se "retraten" en la Asamblea en la votación de una propuesta contra la "corrupción" del PSOE

Los diputados de Vox Marta Garrido Moreno, Inés Checa y Javier Bravo Arrobas en el registro de una iniciativa en la Asamblea contra la "corrupción" - VOX EXTREMADURA

MÉRIDA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura ha registrado este miércoles, día 27, una propuesta de pronunciamiento para su debate en sesión plenaria en la Cámara regional para condenar la "corrupción" y el "escándalo" del PSOE a nivel nacional y en la región.

El objetivo es que las formaciones políticas con representación en la Asamblea "se retraten" y evidencien con el sentido de su voto a dicha propuesta "si realmente están a favor o en contra de todos los escándalos de corrupción" en el PSOE.

De este modo lo ha anunciado en declaraciones a los medios este miércoles en Mérida la portavoz de Vox en la Asamblea, Inés Checa, quien ha señalado que la propuesta se enmarca dentro del planteamiento de su partido de utilizar "todos los recursos posibles" para "retratar" al Gobierno central de Pedro Sánchez y al PSOE, "el partido criminal que está destrozando España".

En la iniciativa, Vox insta al presidente del Gobierno de España a a convocar "inmediatamente" elecciones generales con el objeto de "dar voz a los españoles en las urnas frente a la corrupción política, moral y económica que está guiando su gestión y que está sumiendo a la nación en una espiral de degradación sin precedentes".

Una "corrupción" que, según añade la formación, alcanza "directamente" a Extremadura, como evidencia el "grave procedimiento judicial" en el que están "involucrados" el "entorno familiar" del presidente del Gobierno y al anterior secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, en alusión al juicio por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz que se inicia este jueves, día 28.

LA UCO EN FERRAZ

Al respecto, sobre el registro de la UCO en la sede del PSOE en Madrid, Inés Checa ha considerado que la situación de dicho partido está suponiendo ya una "verdadera barbaridad". "Pues una vez más, otro escándalo, otro capítulo más en este Partido Socialista que no cesa en corrupción", ha sentenciado.

"Por si no fuese suficiente con todo lo que ya sabemos, con sus cabezas, muchas de ellas ya metidas en prisión, con el señor Miguel Ángel Gallardo en el banquillo, con la esposa (de Pedro Sánchez) en el banquillo, con el hermanísimo en el banquillo... Por si no fuese suficiente tenemos también a Zapatero, lo nunca visto en España, también imputado", lamenta la portavoz de Vox, quien ante la situación del PSOE exige un adelanto electoral en España.

"Exigimos unas nuevas elecciones generales para que los españoles puedan tener voz en las urnas y puedan decidir frente a la corrupción política, moral y social de Pedro Sánchez", subraya.