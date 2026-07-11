Zafra entrega los premios a los ganadores del IX Torneo Fotográfico 'De la Luna al Fuego'

Entrega de premios del IX Torneo Fotográfico 'De la Luna al Fuego', a 11 de julio de 2026 en Zafra (Badajoz). - CTI DE ZAFRA

Ha pariticpado una docena de fotógrafos que han aportado 48 imágenes

ZAFRA (BADAJOZ), 11 (EUROPA PRESS)

El Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) de Zafra, la Asociación Por Amor al Arte y el Consejo de la Juventud de Zafra han dado a conocer este sábado las fotografías ganadoras del Torneo Fotográfico 'De la Luna al Fuego 2026', certamen que continúa creciendo y consolidándose como una de las citas culturales destacadas de la fiesta.

En esta edición, la novena, han participado 12 fotógrafos de entre 11 y 66 años, tanto de Zafra como de localidades cercanas, que han presentado un total de 48 imágenes distribuidas en las distintas categorías del concurso, que este año han sido modificadas para agruparse en torno a tres temáticas: 'Color Protagonista', 'Figuras y formas' y 'Blanco y negro'.

El jurado, integrado por miembros de las tres entidades organizadoras, fotógrafos profesionales y representación del consistorio, ha seleccionado las obras ganadoras valorando el cumplimiento de las premisas establecidas para cada categoría, según ha informado el CIT de Zafra en un comunicado.

En la categoría 'Color protagonista', el primer premio ha sido para 'Danzantes azules' de Isidro Mel Suárez Morillo; y el segundo premio para 'Destellos en la penumbra' de Nuria Calero Albuja. En la categoría 'Formas y Figuras', el primer reconocimiento ha sido para 'Diálogo de siluetas' de Daniel Gragera Ledesma; y el segundo para 'La figura sobre el tiempo', de Nuria Calero Albujar. En la tercera categoría, la de 'Blanco y Negro', el primer premio lo ha obtnenido la fotografía 'El legado de Ruy López' de Daniel Gragera Ledesma, y el segundo 'Se coló la Mona Lisa' de Isidro Mel Suárez Morillo.

Tras el cambio en las bases del concurso, se ha suprimido la distinción por edades tal y como se venía realizando en ediciones anteriores, pero dado que el Consejo de la Juventud participa en la organización del torneo, se ha otorgado un Premio Joven entre las imágenes presentadas por los participantes menores de 18 años. En esta edición, el jurado ha seleccionado la fotografía 'Los demonios rojos' de Francisco de Asís Gragera Suárez.

En cuanto al Premio del Voto Popular, en esta ocasión la imagen 'Diálogo de Siluetas', de Daniel Gragera, ha sido la que ha obtenido más votos a través del enlace compartido en las redes sociales de las entidades promotoras.

La organización ha destacado la "buena acogida" de las nuevas bases, que han permitido "una mayor diversidad temática" y ha subrayado la importancia que está adquiriendo este torneo, creando un fondo fotográfico que plasma la evolución de la fiesta.

El CIT, Por Amor al Arte y el Consejo de la Juventud han agradecido la participación, el compromiso y el entusiasmo de todas las personas que han contribuido a hacer posible esta edición, al Ayuntamiento de Zafra por su financiación y apoyo técnico desde la Casa de la Juventud, como a otras empresas colaboradoras (Duque Dental e Imprenta Rayego).

Por último, han recordado que es posible visitar la exposición con las obras seleccionadas en el Mercado de Abastos, de lunes a viernes, en horario de mañana hasta el 29 de agosto.