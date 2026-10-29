Abre este viernes el plazo para solicitar 3,6 en ayudas para el agro por sobrecostes de fertilizantes y gasóleo

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SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural abre este viernes, 30 de octubre, el plazo de presentación de solicitudes a una línea de ayudas, dotada con 3,6 millones de euros, para paliar los efectos del conflicto de Oriente Próximo en las explotaciones agroganaderas gallegas. En concreto, será para ayudar a unos 4.500 agricultores a afrontar los sobrecostes de fertilizantes y el gasóleo.

Estas aportaciones directas se activan una vez que la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural aprobó el pasado día 21 de octubre el reparto de fondos entre comunidades autónomas.

A Galicia se le asignó un total de 1,6 millones de euros, que la Xunta complementa con otros dos millones de fondos propios.

Las ayudas, según avanzó esta semana la Xunta, se tramitarán con la mayor celeridad administrativa posible para que las explotaciones puedan afrontar la tensión económica derivada de esta situación excepcional. El plazo de solicitudes será de 10 días desde este viernes.

A continuación, los agricultores y agricultoras podrán aceptar o rechazar la ayuda a través de un formulario en la sede electrónica de la Xunta de Galicia. La previsión es que los beneficiarios tengan ingresada la ayuda antes de que termine el año.

La medida tendrá carácter horizontal y se aplicará a los distintos sectores agrícolas y ganaderos, sin establecer exclusiones o prioridades en función de la orientación productiva, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

Entre ellas, está estar de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) o en el sistema especial para trabajadores por cuenta propia agrarios, en la rama de actividad agraria, así como en la obtención de por lo menos el 25% de sus ingresos de la actividad agraria y en la presentación de la solicitud única de la campaña de la PAC 2026.