Activo un incendio en Padrón que arrasa más de 20 hectáreas

Incendio en Padrón
Incendio en Padrón - EUROPA PRESS
Europa Press Galicia
Publicado: viernes, 12 junio 2026 17:53
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   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Un incendio activo en el municipio de Padrón (A Coruña) arrasa más de 20 hectáreas en esta tarde de viernes.

   Según informa Medio Rural a Europa Press, el fuego se inició sobre las 16,00 horas en la parroquia de Herbón.

   Un amplio dispositivo participa en las tareas de extinción: cuatro helicópteros, dos aviones, seis motobombas, 10 brigadas, 10 agentes, una pala y un técnico.

   La columna de humo es visible desde las afueras de la ciudad de Santiago. Todo ello en una jornada en la que hay activas alertas por calor en la comunidad gallega.

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