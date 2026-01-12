Agricultores y ganaderos se movilizan contra el acuerdo con Mercosur y para exigir un "comercio justo"

Manifestantes en las movilizaciones contra el acuerdo alcanzado entre Mercosur y la UE - Carlos Castro - Europa Press

A CORUÑA/LUGO 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agricultores y ganaderos gallegos han secundado este lunes una nueva movilización en Galicia, con protestas en las ciudades de A Coruña y Lugo -- en esta última con presencia también de tractores -- para expresar su rechazo a la firma del acuerdo de comercio libre entre la UE y Mercosur y para exigir un "comercio justo".

"Vuestra firma, nuestra ruina" o "Mercosur hambre para el norte y hambre para el sur" han sido algunos de los lemas que han coreado el más de centenar de asistentes a la protesta convocada en la ciudad herculina, ante la Delegación del Gobierno en Galicia, por el Sindicato Labrego Galego.

Con productos del campo en cajas y haciendo sonar cencerros, han demandado apoyo para este colectivo por parte de Xunta y Gobierno central.

En declaraciones a Europa Press, María Ferreiro, secretaria xeral del Sindicato Labrego Galego (SLG), ha asegurado que el citado acuerdo "es muy negativo para el sector porque permitiría que entraran cantidades muy elevadas de productos" lo que supondría, ha añadido, una bajada en los precios que perciben por su actividad.

"Un acuerdo que deja totalmente vendidas a las producciones gallegas por unas políticas que favorecen el beneficio de cuatro o cinco empresas", ha sentenciado, a su vez, Brais Álvarez, secretario de Acción Sindical del SLG, que ha pedido que no se venda "nuestra soberanía alimentaria".

Mientras, en esta jornada Agromuralla y la asociación Gandeiros Galegos da Suprema han salidado a la calles de Lugo para movilizarse entre la sede de la Xunta en la Ronda da Muralla y la Subdelegación del Gobierno.

En concreto, un centenar de tractores recorrieron este lunes las calles de Lugo para secundar la concentración convocada por Agromuralla y Gandeiros Galegos da Suprema contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur.

La movilización reunió a varios cientos de personas vinculadas al sector agroganadero, que alertaron de las graves consecuencias que, a su juicio, tendrá este tratado para el futuro del sector primario y para la seguridad alimentaria.

La protesta dio comienzo a las 12.00 horas frente al edificio de la Xunta de Galicia. Tras más de dos horas de espera, fueron llegando los tractores, que partieron desde Garabolos y avanzaron por la avenida da Coruña para completar posteriormente un recorrido por la ronda de la Muralla. Finalmente, los vehículos agrícolas se estacionaron frente a la Subdelegación del Gobierno, donde el tráfico permaneció cortado durante varias horas.