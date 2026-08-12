(AM) Taboada (Lugo) registra un incendio forestal "muy cerca" de la LU-611

El incendio de Taboada (Lugo) visto desde una nave de la BRIF de Laza de camino al fuego, a 12 de agosto de 2026. - BRIF DE LAZA

LUGO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal ha sido declarado en la tarde de este miércoles en el municipio lucense de Taboada, en la parroquia de Insua, que ya sufrió otro fuego a finales de julio. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha pedido precaución debido a su cercanía a la LU-611, que une a la localidad con Rubián, en Bóveda.

El incendio comenzó a las 18.38 horas, según la información de la Consellería do Medio Rural, y afecta a unas 20 hectáreas.

Para su extinción se han movilizado por ahora dos técnicos, nueve agentes, 13 brigadas, 11 motobombas, cuatro palas, dos unidades técnicas de apoyo, cinco helicópteros y cuatro aviones. Además, se ha desplazado hasta allí la BRIF de Laza, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), que ha mandado también dos helicópteros.

A través de sus redes sociales, el ayuntamiento ha advertido de que el fuego está "muy cerca" de la LU-611 y que se está expandiendo "rápidamente". "Pedimos que se extremen las precauciones y se evite transitar la zona hasta que sea segura", ha demandado a los vecinos.

Esta misma parroquia fue el escenario de otro fuego originado durante la última semana de julio y que arrasó 46,43 hectáreas, de las cuales 41,1 correspondieron a monte arbolado y 5,53, a monte raso.