(AMP) Activo un incendio en Baltar (Ourense) de más de 20 hectáreas y otro en Rodeiro (Pontevedra)

Incendio en Baltar (Ourense), en una imagen tomada por la BRIF de Laza en su desplazamiento hacia el incendio, a 8 de agosto de 2026. - BRIF DE LAZA

OURENSE, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal permanece activo en Baltar (Ourense) desde este mediodía y calcina una superficie de más de 20 hectáreas, según la estimación provisional de la Consellería do Medio Rural. Además, otro fuego afecta al municipio pontevedrés de Rodeiro, del que el departamento autonómico desconoce su afectación por el momento.

El incendio de Baltar se inició a las 12.21 horas de este sábado, 8 de agosto, en la parroquia de Garabelos do Bouzo. "Soy optimista de que se pueda controlar", ha manifestado el alcalde, José Antonio Feijóo, en declaraciones a Europa Press.

Al inicio, sí existió una "preocupación grande", dado que se originó al pie de una aldea "muy cerca de las casas". Sin embargo, gracias a la llegada de "muchos medios" ha sido posible realizar los mantenimientos y riegos correspondientes, según ha explicado el regidor.

En concreto, por parte de la Consellería, trabajan en él dos técnicos, cinco agentes, siete brigadas, cinco motobombas, dos palas, cuatro helicópteros y seis aviones. Además, la BRIF de Laza ha movilizado hasta allí un equipo con 18 bomberos forestales y dos helicópteros.

Por el momento, se desconoce cuál pudo ser el origen del fuego, aunque José Antonio Feijóo piensa que ha sido "claramente intencionado". Lo que le lleva a sospechar eso es que, hace unos días, se produjo "en el mismo sitio" otro conato de incendio, que entonces lograron apagar entre los vecinos y los medios aportados por el Ayuntamiento.

INCENDIO EN RODEIRO (PONTEVEDRA)

Por otra parte, otro incendio se originó a las 15.59 horas en la parroquia de Arnegos, en Rodeiro. Hasta allí se han desplazado tres agentes, ocho brigadas, cuatro motobombas, dos palas, dos helicópteros y dos aviones. En este caso, la Consellería do Medio Rural aún no dispone de una estimación de hectáreas afectadas.