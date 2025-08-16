Asociaciones y vecinos se vuelcan con los ganaderos afectados por los incendios en la provincia de Ourense

Rueda avanza que pedirá a Sánchez que el Gobierno habilite ayudas para los ganaderos afectados por los incendios

OURENSE, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones y vecinos proporcionan ayuda a los ganaderos afectados por los incendios en Ourense para que estos puedan alimentar a su ganado. La ola de fuego en la provincia ha arrasado campos de pasto y reservas de alimento para las explotaciones agrarias.

En Santa Baia de Montes, los dueños de una granja de vacas celebran la supervivencia de todos los animales tras ser evacuados el pasado jueves por la Guardia Civil. Ahora su preocupación es hacerle frente al invierno, con el monte quemado y las reservas de comida reducidas a cenizas.

Una inquietud similar se vive en la parroquia de Cova, en el municipio de Pobra de Trives. David Núñez lamenta la pérdida de su granja calcinada con dos de sus becerros y dos de sus mastines quemados dentro. "Había 6.000 euros, están ardidos, los rollos había 210 encintados, no queda nada y estaba lleno hasta el techo", añadió.

Núñez ha ampliado que desde entonces no se han registrados más bajas, y que los vecinos, amigos y una asociación le están dando alimento para el ganado.

Ante esta situación, algunos ayuntamientos, como el de A Pobra de Trives han anunciado a través de un comunicado que la Asociación de Gandeiros da Provincia de Ourense colaborará en la dotación de alimento para el ganado. El Ayuntamiento facilitará el transporte del alimento, con el objetivo de que llegue lo antes posible a quien más lo necesita", expone el mensaje.

En palabras de la alcaldesa, Patricia Domínguez, estos días están preguntando a los ganaderos que necesitan para ver cuánto hay que traer la próxima semana. Será a través de un trailer que vendrá desde Ourense y abastecerá a alrededor de unas 2.000 cabezas de ganado.

A través de esta ayuda tratarán de paliar las consecuencias para la ganadería de los incendios. "Hay muchos ganaderos a los que no les afectó el fuego a los animales, pero si les quemó comida, y eso hay que proporcionárselo cuanto antes"

Además, ha señalado con preocupación las tierras de pasto quemadas, una cuestión que trataran a partir del lunes con la Consellería do Medio Rural. "Se puede ir desde Trives a Maceda por el monte sin pisar hierba", lamenta.

AYUDAS DE LA XUNTA

Esta misma jornada el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, ha avanzado la aprobación inmediata, en el "primer" Consello de la Xunta que se celebre, de un paquete de ayudas para los afectados por los incendios, que también incluirá a los ganaderos.

Tal y como ha anunciado el mandatario autonómico, acompañado por la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, tras una visita al Centro de Coordinación Operativa (CECOP) de Ourense, "lo más urgente es apagar los fuegos, pero también arbitrar ayudas cuanto antes".

En este contexto, Rueda ha explicado que técnicos de la Xunta "suspendieron sus vacaciones" y están trabajando para que "no más tarde del primer" Consello de la Xunta "se puedan arbitrar las ayudas necesarias para dar un respiro a la gente que perdió sus bienes".

"Ya lo hicimos otras veces, no es la primera crisis incendiaria que Galicia padece, esta es de una enorme intensidad, pero estaremos a la altura de la intensidad y de las pérdidas", ha remarcado.

Asimismo, Rueda ha asegurado que le pedirá al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este domingo que la Administración central habilite ayudas para los ganaderos y "comprometa esa misma celeridad".

Con todo, ha señalado la ausencia de celeridad en las "anteriores crisis de incendios" y que "espera que esta vez no sea así".