El BNG celebra que la Eurocámara debata sobre los incendios en Galicia

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, tras la inclusión de la ola de incendios forestales en los debates de la Eurocámara - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha valorado de manera positiva que la Eurocámara debata el próximo martes sobre la oleada de incendios que afecto a Galicia, especialmente a la provincia de Ourense, tras la petición realizada por el grupo Verdes-ALE.

Tal y como ha informado el BNG en un comunicado, Miranda denunciará en la sesión plenaria la "opacidad y la falta de transparencia informativa" de la Xunta que "ocultó información crucial a la población".

La eurodiputada del BNG, tal y como ha hecho este miércoles en la Comisión de Política de Cohesión, hablará en el próximo pleno de las "carencias en la falta de prevención de los incendios", con una "gestión ineficaz" en la gestión del personal de extinción, al "no usarse" todos los efectivos del dispositivo antiincendios.

Miranda ha subrayado que en la provincia de Ourense, uno de los territorios europeos con "mayor declive demográfico", los incendios dejaron una "verdadera devastación que pudo ser evitada".

"Es necesaria una política de cohesión fuerte y resiliente que centre sus esfuerzos en la reacción ante catástrofes, con recursos propios para la prevención. No necesitamos recursos para la defensa, sino para hacerle la vida más fácil a la gente afectada por los incendios", ha señalado Miranda.