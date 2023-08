El BNG exige a la Xunta más medios en la campaña de vacunación contra la lengua azul

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado del BNG Xosé Luis Rivas ha presentado en el Parlamento gallego una batería de iniciativas para reclamar a la Xunta cambios en la campaña de vacunación contra el virus de la lengua azul, así como más medios y más información a los ganaderos.

Para el nacionalista, la campaña actual está causando perjuicios a los ganaderos, dado que "no se está realizando una segunda vacunación en sábana con la celeridad necesaria".

La campaña de vacunación gratuita y obligatoria para el ganado bovino y ovino (animales mayores de tres meses) se inició en marzo en las provincias de Ourense y Pontevedra, y en las comarcas de Sarria, Chantada y Terra de Lemos y Quiroga, en Lugo.

La vacunación en sábana, explica Rivas, debería haber terminado en abril, antes de finalizar la estación libre de vectores (cuando no se detecta presencia de los mosquitos culicoides). Sin embargo, "en algunos ayuntamientos no ha terminado a día de hoy", denuncia el diputado del BNG.

La vacunación de continuidad, asimismo, "debería haber comenzado el día 1 de julio pasado", algo que no ha ocurrido, afirma Rivas, que añade que las reacciones adversas en los animales (abortos, partos prematuros, bajada productiva o muertes) son algunos de los problemas que se están detectando tras la vacunación.

POCA INFORMACIÓN Y PROBLEMAS PARA MOVER GANADO

A estos problemas se suma la "escasa o inexistente" información facilitada a los ganaderos, que hace que "muchos no puedan solicitar las indemnizaciones que les corresponden por esos efectos adversos debido al incumplimiento de los plazos marcados por la propia Administración".

Xosé Luis Rivas destaca, por otra parte, los problemas que están sufriendo en las explotaciones para mover el ganado, dándose "casos de animales en condiciones excelentes que no se pueden enviar a sacrificio al no estar vacunados". "Esto supone un enorme perjuicio para los ganaderos y las ganaderas, ya que no pueden disponer de un ingreso con el que contaban y les supone aumentar los costes de producción al obligarlos a mantener esos animales en una época estival en la que no hay pasto disponible", añade.

Otro de los efectos que el BNG afea a la planificación de la Xunta es que los ganaderos "no pueden vender las terneras enviadas a centros de recría situados en zona libre". Algunos cebaderos tienen además la actividad paralizada a causa de las restricciones impuestas, agrega.

Por todo ello, el BNG insta a la Xunta a formar "un equipo de personas con criterio científico que evalúe en profundidad la vacunación en sábana frente a enfermedades como la lengua azul" y a "dotar de medios humanos suficientes la campaña de continuidad para evitar que los plazos se prolonguen y minimizar las restricciones de movimientos".

El diputado del Bloque reclama también establecer vías y mayor dotación económica para incrementar el número de veterinarios que colaboren en la vacunación y más información para los ganaderos.