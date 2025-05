BNG y PSdeG critican la gestión del lobo de la Xunta, que defiende "nunca ha habido ningún problema"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 16 May. (EUROPA PRESS) -

El BNG y el PSdeG han criticado, de nuevo, este viernes la gestión del lobo de la Xunta, que en 2025 ha reactivado el Plan de Xestión do Lobo. La formación nacionalista lo ha tachado de "campaña demagógica de populismo" y la socialista, como una forma de evitar resolver "los conflictos de fondo". Por otra parte, el Ejecutivo defiende que antes del 2021 --cuando se desactivó el Plan-- "había una total convivencia y equilibrio".

La Directora Xeral de Patrimonio Natural, María Sol Díaz Mouteira, ha dado cuenta este viernes en la Comisión 2ª de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos de las ayudas planteadas para 2025 en este ámbito, con un valor de cerca de 50 millones de euros, destinados a cuidar de la "Galicia natural".

Dentro de las líneas en referencia a los animales, el Gobierno gallego destinará una partida de 5,9 millones a "paliar y prever los ataques de fauna silvestre en el medio rural y avanzar en la ordenación de actividad cinegética piscícola".

En el caso de los lobos, el Ejecutivo reserva más de 2 millones para convocar tres líneas de ayudas destinadas a acciones de prevención y reforzar con un 50% la indemnización a los afectados. "Como gran novedad", ha señalado Mouteira, los supuestos de las aportaciones económicas para facer frente a estos daños se incrementan en un 10%.

El vocal del BNG Luis Bará ha señalado "lobofobia" en las posturas adoptadas por la Xunta, dentro de "una campaña demagógica de populismo". "Ustedes utilizan el lobo como chivo expiatorio para desviar la atención de los gravísimos problemas que tiene el rural, como es sabido", ha esgrimido.

"No reconocen la ineficacia de todas las medidas que han aplicado hasta ahora --por ejemplo, las medidas de control poblacional-- ni las ayudas insuficientes e ineficaces que ustedes estuvieron aprobando en todos estos años", ha defendido, además de indicar un "incumplimiento" del plan, que se ha recuperado en 2025 tras desactivarlo en 2021 al proteger el Gobierno a la especie.

El PSdeG se ha posicionado en una línea similar a la formación nacionalista en este tema. "La caza del lobo no resuelve los conflictos de fondo y además puede aumentar los ataques porque rompe los grupos sociales", ha señalado la vocal socialista, Paloma Castro.

Por otra parte, la directora xeral ha defendido la gestión popular ante las críticas de la oposición: "¿Qué problemas había antes de 2021, señor Bará? Ninguno", ha preguntado retóricamente en referencia al vocal nacionalista. "Había una total convivencia y equilibrio entre la gestión del lobo y las actividades agroganderas".

En la contrarréplica, Luis Bará ha defendido nuevamente su postura: "¿Cómo puede decir usted que no había ningún problema antes de 2021? ¿Cómo puede decirlo? Si [los ataques] eran constantes, ¿qué pasa? Que de aquella no se magnificaban porque no les interesaba, pero eran constantes constantes también".

OTRAS AYUDAS

La protección del Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas seguirá en el "centro" de las políticas ambientales de la Xunta. En el año 2025, la inversión global en él estará alrededor de 2,8 millones de euros. En las cuantías económicas destinadas a preservar el medio natural, también hay una reservada para la Rede Galega de Parques Naturais, en la que se inscriben un total de seis.

Además, Mouteira ha dado cuenta de que la Xunta sigue trabajanado para que la Comunidad "siga siendo un referente en el bienestar y protección de los animales de compañía" y, así, evitar abandonos y avanzar hacia el 'maltrato 0'. En esta línea, el Ejecutivo continúa con los trámites para construir el primer centro de acogida de titularidad autonómica para animales de compañía abandonados.

La directora xeral de Patrimonio Natural ha señalado que se destinan hasta 1,4 millones para apoyar a ayuntamientos, entidades protectoras y particulares en el cuidado, manutención y bienestar de los animales de compañía abandonados. Asimismo, como se ha conocido esta semana habrá por segundo año consecutivo ayudas de 150 euros para fomento de adopción de perros y gatos.