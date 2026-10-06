Bodegas Viña Nora (Terraselecta) participa en Estados Unidos en un encuentro de vinos y gastronomía española

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SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Viña Nora, la bodega de As Neves (Pontevedra), perteneciente al grupo Terraselecta, participa en Nueva York en 'Spain's Great Match', un encuentro de vinos y gastronomía española, al haber sido seleccionada por la Denominación de Origen Rías Baixas.

En concreto, fue seleccionada para participar con Nora da Neve en la 'masterclass' dirigida a profesionales del sector. El evento reúne este martes a bodegas y productores españoles, junto a importadores, distribuidores, sumilleres, restauradores, chefs y medios de comunicación.

La nueva edición de 'Spain's Great Match', concebido como un punto de encuentro entre diferentes protagonistas de la gastronomía y el vino español, prevé reunir en la 'masterclass' entre 40 y 60 profesionales (serán entre 350 y 400 asistentes a toda la feria/exposición). Terraselecta es la división de bodegas del grupo empresarial Inveravante, corporación de la familia Jove.