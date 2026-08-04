Bomberos de Bizkaia se desplazan a Galicia para entrenar junto al dispositivo gallego de incendios forestales

BILBAO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia pone en marcha esta semana la segunda edición del programa de intercambio técnico entre INFOBI -Incendios Forestales de Bizkaia- y el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales de la Xunta de Galicia. El primero de los tres grupos partirá este miércoles hacia Galicia para compartir durante cuatro días entrenamiento y experiencias con el operativo gallego.

Según ha informado la Diputación vizcaína, esta iniciativa consolida una línea de colaboración entre ambas administraciones orientada a reforzar la preparación del personal que interviene en la prevención y extinción de incendios forestales.

En total, entre agosto y septiembre, tres equipos formados por entre 10 y 12 profesionales del Servicio de Montes y de Basalan (con personal técnico, agentes forestales y operarios) se desplazarán a Galicia con tres vehículos todoterreno para conocer de primera mano la organización y la operativa del dispositivo gallego y compartir experiencias con sus profesionales.

Durante las estancias, el personal de INFOBI visitará las brigadas helitransportadas, los centros de operaciones y dirección, los sistemas de prevención y las brigadas terrestres del dispositivo gallego. Además, realizará ejercicios de entrenamiento en el campo de adiestramiento para brigadas forestales.

Según ha avanzado la Diputación, el programa contempla también que, si durante la estancia se registra algún incendio forestal, el personal de Bizkaia pueda integrarse en las labores de extinción en el sector que le sea asignado, siempre bajo la coordinación del dispositivo de la Xunta de Galicia.

ACTUALIZACIÓN CONSTANTE

Los responsables forales han remarcado que los incendios forestales requieren "una actualización constante de procedimientos, técnicas y formas de organización".

En este sentido, han valorado que el intercambio entre dispositivos de distintas comunidades autónomas permite conocer otras metodologías de trabajo, entrenar conjuntamente y compartir experiencias que contribuyen a reforzar la capacidad de respuesta ante este tipo de emergencias.