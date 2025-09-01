Caballero felicita a los bomberos de Vigo que actuaron en los incendios y afea a la Xunta que no los reconociese

Recepción del alcalde de Vigo, Abel Caballero, a los bomberos que participaron en tareas de extinción de incendios en varios lugares de Galicia. - CONCELLO DE VIGO

VIGO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las dependencias de la Alcaldía de Vigo han acogido este lunes una recepción en la que el alcalde, Abel Caballero, ha trasladado su reconocimiento a los bomberos de la ciudad que participaron en labores de extición incendios en varios puntos de Galicia en las últimas semanas.

En declaraciones remitidas a los medios, el regidor ha felicitado a estos funcionarios por su labor y por la "solidaridad" demostrada en nombre de Vigo, al tiempo que ha recordado que la ciudad asumió el coste de los desplazamientos y de la participación de los bomberos en esas tareas.

Según ha explicado Caballero, los bomberos hicieron hasta 14 salidas a diferentes lugares, como Verín, Santa Comba, Oímbra, As Neves, Muxía, Ribadavia, Vilaboa, Oia o Salceda, llevando "un gran camión forestal" con cuatro toneladas y media de agua y cinco efectivos en cada actuación, aunque en el caso de Vilaboa, fueron 14 los bomberos que acudieron, y en Oia, fueron 10 efectivos.

"Yo estoy orgulloso del planteamiento y de la actuación de los bomberos. Así se lo hice saber, los felicité en nombre de la ciudad y en nombre de Galicia, y estoy esperando el reconocimiento de la Xunta", ha proclamado Abel Caballero, que ha censurado que "el presidente de la Xunta no hizo una sola referencia al apoyo de los bomberos de Vigo en la extinción de los incendios de Galicia".