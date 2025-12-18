La CIG se descuelga del convenio estatal de industrias lácteas por "no recoger demandas del personal gallego"

Archivo - Recipientes de kéfir en la fábrica de la granja Suerte Ampanera, a 24 de agosto de 2022, en Colmenar Viejo, Madrid (España). La granja es una explotación ecológica, compuesta por 1.500 cabras y ubicada en el entorno natural de la Sierra de Guada - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La CIG se ha descolgado de la firma del convenio estatal de industrias lácteas por entender que "el texto final no recoge las demandas del personal gallego".

También critica que no se avanza "lo suficiente" en cuestiones como: la limitación del número máximo de domingos trabajados, la exclusión del trabajo en sábados de la jornada flexible, la ampliación de permisos, no se garantiza el acceso a la jubilación anticipada, no mejora el plus de nocturnidad, además de que el incremento salarial resulta insuficiente, "ya que la revisión salarial está topada y hay posibilidades de una congelación real al permitirse la compensación y absorción de otros conceptos retributivos a la hora de aplicar las subidas".

La decisión de no avalar el convenio que se firmará este viernes (con vigencia 2025-2028) se adoptó tras consultar con la representación de la CIG en las distintas empresas del sector, que entendió que el texto final no da repuesta a las necesidades y demandas del personal.

No obstante, reconoce "pequeños avances" como la reducción de la jornada a las 1.746 horas/año en el último año del convenio y de rebajar de 120 a 90 horas anuales el tiempo máximo para la distribución irregular de la jornada.

Pero la CIG considera que durante la negociación "no se alcanzaron las demandas sociales relativas a los descansos y conciliación, al no garantizarse la exclusión del trabajo en los sábados en la distribución irregular de la jornada, no se regula una reducción del número de domingos trabajados ni se limita el número de domingos mensuales, que además no se compensan con una cuantía superior". Además, "el cálculo de la nocturnidad queda al arbitrio de las empresas, al no fijarse una fórmula que evite interpretaciones particulares".

En el aspecto económico, el convenio firmado marca un incremento económico del 3% para 2025, y del 2,8% para los años 2026, 2027 y 2028, con una revisión salarial con efectos retroactivos en caso de que el IPC supere las subidas, pero topada al 4%. "Es decir, no se garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios, ya que toda diferencia con el IPC que supere el 4% no se cobrará en los retrasos", advierte.

A esto se suma "la obsesión de las empresas" para formalizar una "congelación" en los salarios del sector mediante el desarrollo de los artículos de la compensación y absorción establecidas en el convenio "que suponen una invitación a la precariedad".