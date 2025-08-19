La CIG llama a participar en las concentraciones 'Por un monte gallego con futuro'

Un helicóptero trabaja en las labores de extinción de un incendio en la provincia de Lugo - Carlos Castro - Europa Press

A CORUÑA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La CIG ha llamado a participar en las concentraciones convocadas el jueves en distintos municipios gallegos con el lema 'Por un monte gallego con futuro' y para denunciar la política forestal del PP.

"Que quema nuestros montes y nuestras casas", señala la central sindical, que hace este llamamiento para secundar alguna de las 26 concentraciones, que tendrán lugar a partir de las 20.00 horas.

Lo hace en alusión a las protestas promovidas por la plataforma 'Por un monte gallego con futuro ante "la actual ola de incendios que está padeciendo Galicia" y que vincula con la gestión autonómica.

La CIG, que forma parte de la plataforma y que tomó la iniciativa de impulsar la convocatoria, asegura que las protestas buscan dar respuesta a la "tragedia ambiental, social, cultura y económica" de los incendios y para reclamar un cambio en la política de la Xunta en materia forestal.