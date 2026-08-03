Comienza en A Coruña el proceso para seleccionar a finalistas de los Premios Chaleco Agricultor

Ganadores de los Premios Chaleco Agricultor - EXPO AGRITECH Y ASAJA
A CORUÑA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -
El proceso para seleccionar a finalistas de los Premios Chaleco Agricultor, considerados los 'Estrellas Michelín' del campo, ha comenzado en A Coruña.
Así lo informa la organización en un comunicado. En concreto Expo AgriTech y la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) han convocado esta nueva edición.
En ella, explica, se distinguen a los profesionales agrícolas referentes en innovación, sostenibilidad y aplicación de tecnología en el ámbito agrario.
Al respecto, precisan que en A Coruña ha arrancado el proceso para seleccionar a los tres finalistas que participarán en la Gran Gala Nacional el próximo 5 de noviembre en el marco de Expo AgriTech 2026.