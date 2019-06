La comisión de Agricultura, en la que era portavoz Raúl Fernández, guarda en un minuto de silencio en su memoria

Publicado 27/06/2019 11:32:33 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Agricultura del Parlamento gallego, en la que era portavoz del Grupo socialista el diputado Raúl Fernández, fallecido la semana pasada, ha guardado este jueves un minuto en su memoria.

Al comienzo, el presidente de la comisión, el popular Daniel Vega, ha señalado que esta es una sesión "bastante especial" por la ausencia de Raúl Fernández, por lo que le ha dado la palabra a la diputada socialista Begoña Rodríguez Rumbo para pronunciar unas palabras de homenaje.

Así, Rodríguez Rumbo ha agradecido a todos los diputados y personal del Parlamento sus "muestras de cariño" en "días especialmente duros". "Nadie muere si sigue vive en nuestra memoria", ha dicho, y "en la memoria" va a continuar la "sonrisa" de Raúl Fernández y su "afán de diálogo y de llegar a acuerdos".

Posteriormente, todos los grupos han iniciado su intervención con unas palabras de recuerdo al diputado fallecido. Moisés Blanco (PP) ha trasladado su "hondo pesar" por la muerte de alguien a quien conocía "desde hace muchos años", que "siempre fue una persona muy conciliadora y muy respetuosa", que "daba buenos consejos".

Xosé Luís Rivas, Mini (BNG), ha asegurado que el "mejor homenaje que se le puede hacer a Raúl" es el de cantar dos canciones. Una de las que ha pronunciado reza así: "Oh, morte, tirana morte, de ti só teño queixas, quen has de levar non levas, quen has de deixar, non deixas".

Finalmente, la diputada de En Marea Paula Quinteiro ha afirmado haber tenido "muy buena suerte" por haber podido conocerlo, al tiempo que ha reiterado "toda la fuerza" de su grupo a familia y amigos.