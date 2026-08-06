El Consejo Regulador de la D.O. Rías Baixas prevé recoger unos 50 millones de kilos de uva durante la vendimia

Viñedo Rías Baixas. - D.O. RÍAS BAIXAS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rías Baixas ha estimado en 49,9 millones las uvas que prevé recoger en la vendimia de este año.

En una nota de prensa, la entidad ha explicado que se reunió la semana pasada para analizar el Informe de Estimación de Cosecha 2026, elaborado por Órgano de Control y Certificación de la Denominación de Origen Rías Baixas, que recoge la situación del viñedo hasta principios de julio superada la purga.

Así, el documento señala que, a falta de lo que pudiera ocurrir hasta el momento de la vendimia, el dato resultante de la previsión para la cosecha 2026 podrá acercarse a los 49,9 millones de kilos de uvas, lo que significa alrededor de un 5,05% más que lo recogido en la cosecha 2025, que fueron 47,5 millones de kilos.

Además, en el pleno del Consejo también explicaron que la tasa de brotación (90,03%) es un poco superior a la del año pasado, la de fertilidad (2,3 yemas) es similar a la de 2025 y el tamaño medio de racimo es medio-grande.

De hecho, según el informe, se prevé un rendimiento medio sin ponderar de 9.343 kg/ha, un valor más bajo que el rendimiento de la vendimia de 2025 que fue de 9.881 kg/ha.

En cuanto a la fecha de inicio de la vendimia, el informe prevé que se podría producir en algunos viñedos puntuales la segunda quincena de agosto, al igual que el año pasado, y a finales de agosto en general.