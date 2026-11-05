Controlado un incendio forestal en la parroquia de Camos, en Nigrán (Pontevedra)

VIGO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencia han dado por controlado en los últimos minutos un incendio forestal registrado este jueves en la localidad pontevedresa de Nigrán.

En concreto, el fuego comenzó sobre las 12.30 horas en la parroquia de Camos, siendo estabilizado poco antes de las 14.30 horas y controlado sobre las 17.00 horas.

En su extinción trabajan hasta tres agentes, seis brigadas, cinco motobombas y un helicóptero, según fuentes de la Consellería do Medio Rural consultadas por Europa Press.