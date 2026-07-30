Controlado el incendio de Monfero (A Coruña) y estabilizado el de Ourol (Lugo), ambos de 30 hectáreas

Helicópteros bombarderos trabajan en las tareas de extinción del incendio forestal de Ribas de Sil, a 12 de julio de 2026, en Ribas de Sil, Lugo, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

Permanece controlado desde la pasada tarde el de Taboada (Lugo) tras quemar alrededor de 40 hectáreas

A CORUÑA / LUGO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal de Monfero (A Coruña), extendido al municipio límitrofe de Guitiriz, ha quedado controlado desde las 22.22 del miércoles. Unas horas más tarde, a las 03.02 del jueves, la Consellería do Medio Rural dio por estabilizado el de Ourol (Lugo). Ambos han calcinado, hasta el momento, una superficie estimada de 30 hectáreas.

El de Monfero fue registrado a las 14.26 en la parroquia de O Alto do Xestoso. Durante esa misma tarde, el fuego saltó hasta la localidad vecina, ya en la provincia de Lugo. Hasta el momento, para su extinción se han desplazado un técnico, 13 agentes, 18 brigadas, 11 motobombas, dos palas, cuatro helicópteros y cuatro aviones.

El de Ourol fue declarado cerca del mediodía del miércoles, a las 13.35 horas en Merille. A media tarde, la estimación que hacía Medio Rural de la superficie aún era de siete hectáreas. En ese momento, el alcalde, José Luis Pajón, era optimista y, además, indicó que la superficie quemada hasta ese momento era monte arbolado.

Ahora, el fuego ya ha calcinado alrededor de 30 hectáreas, quedando estabilizado en la madrugada. Hasta allí se han movilizado dos técnicos, ocho agentes, 15 brigadas, 14 motobombas, tres palas, tres helicópteros y dos aviones.

En la misma provincia que este último, permanece controlado el de Taboada, que se inició a las 16.44 del martes en la parroquia de Insua. La superficie calcinada es de 40 hectaréas. Para su extinción, se han movilizado a cinco técnicos, 16 agentes, 31 brigadas, 22 motobombas, tres palas, ocho helicópteros y seis aviones.