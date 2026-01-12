Convocadas ayudas para fomentar certámenes de ganado bovino selecto por importe de 150.000 euros

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica la orden de la Consellería do Medio Rural por la que se convocan para 2026 las ayudas destinadas a la realización de certámenes de ganado bovino selecto por importe de 150.000 euros.

Estas aportaciones se convocan en régimen de concurrencia no competitiva, de forma que se tramitarán todas las solicitudes a medida que los beneficiarios interesados las presenten, hasta agotar el crédito presupuestario.

La finalidad es fomentar la celebración de certámenes de ganado selecto en diferentes puntos de la geografía gallega, donde los participantes puedan exponer con distintos fines los animales.

Los beneficiarios son los ayuntamientos gallegos, las asociaciones de ganaderos, las organizaciones empresariales y otras entidades sin ánimo de lucro que organicen este tipo de eventos y que cumplan una serie de requisitos.

Las actuaciones objeto de la ayuda deberán haber sido realizadas en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de 2026, ambos incluidos.