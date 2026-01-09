Convocan nuevas protestas de ganaderos gallegos contra el tratado UE-Mercosur este lunes en Lugo y A Coruña

Tractores de ganaderos en el centro de Ourense, a 29 de diciembre de 2025, en Ourense, Galicia (España). Una tractorada de ganaderos colapsa el centro de Ourense este lunes, en el entorno de la Subdelegación del Gobierno, en contra del acuerdo de la UE co - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ganaderos gallegos realizarán nuevas protestas este lunes, 12 de enero, contra el acuerdo de tratado comercial entre la Unión Europea y Mercosur, después de varios días de tractorada en Ourense.

Estas movilizaciones tienen diferentes convocantes. Por un lado, Agromuralla y la asociación Gandeiros Galegos da Suprema saldrán a la calles de Lugo el 12 de enero para movilizarse ante la sede de la Xunta en la Ronda da Muralla y la Subdelegación del Gobierno.

Mientras, el Sindicato Labrego Galego convoca una concentración en A Coruña para el lunes, a las 12,00 horas, ante la Delegación del Gobierno, para mostrar su rechazo al tratado de libre comercio.

Por su parte, ganaderos ourensanos, convocados por la Asociación do Sector Primario de Galicia, continúan con sus tractores aparcados en el centro de Ourense, adonde llegaron para protestar ante la Subdelegación del Gobierno el pasado 29 de diciembre.