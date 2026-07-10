La cooperativa Aira reúne a 1.400 personas en un encuentro de socios en Taboada (Lugo)

Encuentro de Aira 2026 - AIRA

LUGO 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cooperativa Aira ha reunido en Taboada (Lugo) a 1.400 personas en un encuentro de socios y empleados, el cual no celebraba desde 2019.

Esta cita se ha celebrado bajo el lema 'Peza a peza formamos Aira' en su sede central, en una cita a la que ha asistido la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, en la que ha destacado el carácter "esencial" de estas entidades para el futuro del rural gallego.

El presidente de Aira, José Ramón Ratón, subraya que el lema elegido se basa en que: "Aira no apareció de un día para otro ni llegó hasta aquí por casualidad. A lo largo de su historia fue creciendo porque supo sumar personas, esfuerzos, proyectos e ilusión. Al final, esa es la esencia de una cooperativa: personas distintas, responsabilidades diferentes y un mismo proyecto".

Esta cooperativa agrupa actualmente a unos 3.000 agricultores y ganaderos socios, repartidos en más de 90 ayuntamientos de toda Galicia, con una importante presencia en la provincia de Lugo y con una plantilla de más de 340 trabajadores, distribuidos en 17 centros.

La conselleria valora el apoyo de la Xunta a las cooperativas e insiste en que la leche gallega tiene que alcanzar un precio idóneo, que cubra los costes de producción más un margen de beneficio para los ganaderos. Recuerda que la Xunta lleva tiempo pidiendo cambios en la Ley de la cadena estatal.

"Necesitamos que haya jóvenes que vean en el sector una oportunidad de vida y de futuro", resalta Gómez.