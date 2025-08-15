Cortada la N-120, la N-525 y la Ou533 en varios puntos por los incendios en la provincia de Ourense

OURENSE 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha informado de cortes en diferentes carreteras de la provincia de Ourense por los incendios forestales que están afectando a la misma.

En concreto se trata de la N-120 cortada desde las 15.40 en el 471, en su paso por Quiroga. También la Ou533 entre el km 0 y el 6 desde las 14.15. Además se ha cortado la N-525 desde las 15.50 entre los km 177 y 178 y el enlace de la OU-1018.

De esta manera los cortes afectan a uno de los principales accesos con Castilla y León. A mayores, la Guardia Civil ha señalado dificultades en el tráfico entre Riós y Benavente, por embotellamiento de coches.

Por ello, hacen un llamamiento a la ciudadanía para qué "nadie viaje por esa zona". Asimismo, fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press no descartan el cierre de la autovía.