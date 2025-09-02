Detenido un vecino en Mazaricos como responsable de un incendio forestal al realizar labores agrícolas

Un helicóptero suelta agua sobre el fuego, a 26 de agosto de 2025, en Covas, Lugo - Adrián Irago - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Corcubión detuvo a un varón como presunto autor de un delito de incendio forestal.

Tal y como relatan en un comunicado, las acciones se desarrollaron a raíz del incendio ocurrido el pasado día 6 de agosto en la localidad de Prudenza en el término municipal de Zas, incendio que se reprodujo el día 9 del mismo mes debido a las condiciones meteorológicas en la zona.

La Guardia Civil inició una investigación en aras del esclarecimiento de las causas del mismo y la identificación del autor o autores en su caso.

Tras el análisis de la información recabada, los guardias civiles actuantes averiguaron que se habían estado realizando labores agrícolas con maquinaria en la finca en la que los investigadores habían ubicado el punto de inicio del incendio.

Una vez localizada la maquinaria que realizó dichas labores, procedieron a la inspección ocular de la misma, constatando que esta carecía de elementos de retención de chispas estipulados en la legislación vigente para la prevención y defensa contra los incendios forestales.

Una vez conocida la identidad del presunto responsable, la Guardia Civil procedió a su detención como supuesto autor de un delito de incendio forestal por negligencia grave. El detenido, junto con las actuaciones realizadas fue puesta a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Corcubión.