La Diputación de Ourense insta al Gobierno a "dejarse de excusas" y aportar más medios contra los incendios

Rural.- La Diputación de Ourense aprueba 1,2 millones para la prevención de incendios: "Hay muchas cosas que mejorar" - EUROPAPRESS

OURENSE 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Ourense ha señalado que declarar el nivel 3 en los incendios de la provincia "no es la solución" y ha reclamado al Gobierno Central que "se deje de excusas" y "aporte todos los medios necesarios".

Así lo ha trasladado su presidente, Luis Menor, en una rueda de prensa este lunes, en la que ha afirmado, además, que "no hace falta" que sea la Xunta de Galicia la que pida declarar el nivel 3, sino que "es el Gobierno el que debe hacerlo en el caso de que haya más de una comunidad autónoma afectada", recordando que, en este caso, "hay 7".

"El Gobierno no la declara porque no quiere asumir esa responsabilidad", ha añadido.

Con respecto a la visita a Ourense del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, este pasado domingo, Menor ha afirmado que "los medios están pedidos por escrito" y "así se les ha transmitido".

Señala que, desde Moncloa, "no quieren la gestión de la emergencia" porque "no la saben gestionar", y afirma que desde Galicia "sí", pero solo falta que "aporten los medios". "Marlaska dice que los medios son suficientes, probablemente porque nunca habrá estado en un incendio", ha añadido Menor.