La Diputación de Ourense recalca que asumió la extinción del vertedero de A Rúa aunque "es de gestión municipal"

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, ofrece una rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos aprobados en Junta de Gobierno - ALBERTE PAZ

OURENSE, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, ha recalcado este lunes en rueda de prensa que la administración provincial asumió la extinción del incendio en el vertedero de A Rúa, a pesar de que "es de gestión municipal".

Consultado por los medios acerca de este asunto, Menor ha destacado que "como Diputación" no existe "la obligación" de hacerse cargo de "resolver el problema". Así, ha reiterado que el Ayuntamiento no puede "echar la culpa a los demás" de una cuestión que "debe resolver" la administración local.

"Si yo soy alcalde y tengo ese problema, primero intento resolverlo; y si no tengo la capacidad, entonces acudo a estas instituciones. Pero no puedo decir que la culpa la tienen los demás", ha señalado.

En este contexto, ha insistido en que "una cosa es cooperar" y otra "asumir la totalidad de las responsabilidades", tras lo que ha recordado que "desde el primer minuto" la Diputación "ya se puso a disposición" del Ayuntamiento para "hacerlo con medios propios".

"MOMENTO DELICADO"

Además, Menor ha insistido en que la provincia "continúa en un momento delicado" tras la ola de incendios y ha señalado que ahora comienza la "segunda parte" con la "reparación de los daños causados".

Ha recordado que, desde este sábado, los damnificados por los fuegos "pueden acceder y solicitar" en un "plazo corto" a las ayudas aprobadas en el Consello de la Xunta el pasado viernes: "Es un compromiso de la Xunta, en este caso, dar esa respuesta inmediata para quien perdió su vivenda, un negocio o su cosecha".