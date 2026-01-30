La Diputación de Pontevedra aprueba dos mociones del PP en defensa de la pesca y el sector agroganadero

PONTEVEDRA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Pontevedra ha dado luz verde este viernes a dos mociones impulsadas por el grupo provincial del Partido Popular, centradas en la defensa de la pesca artesanal y el ámbito agroganadero.

Ambas iniciativas salieron adelante gracias al voto favorable del PP, que tiene mayoría absoluta en la corporación, mientras que los grupos del PSOE y del BNG optaron por abstenerse.

La sesión plenaria ordinaria del mes de enero dejó también acuerdos adoptados por unanimidad, como la actualización del catálogo de carreteras de titularidad provincial, la adhesión de la Diputación al convenio de colaboración entre la Xunta de Galicia y la Federación Gallega de Municipios y Provincias (FEGAMP) para avanzar en la administración digital, y la aprobación del proyecto técnico presentado por el Concello de Moaña dentro del Plan Extra para la humanización del entorno histórico de San Martiño.

Además, el pleno aprobó por mayoría la adjudicación del servicio de telecomunicaciones de la Diputación para los próximos cuatro años, con un presupuesto global de dos millones de euros. En este punto de nuevo se abstuvieron socialistas y nacionalistas.

En el apartado de mociones, el Grupo Popular sacó adelante su propuesta para instar al Gobierno de España a flexibilizar y adaptar las obligaciones recogidas en el reglamento europeo de control de la pesca, con el objetivo de ajustarlas a la realidad operativa de la flota artesanal que faena en el litoral gallego.

También ha prosperado, con el apoyo del PP y la abstención del resto de la corporación, la moción de respaldo al sector agroganadero de la provincia. El texto recoge, entre otros aspectos, la manifestación de un apoyo explícito al sector primario gallego en la defensa de sus intereses ante el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur.

Por el contrario, el pleno ha rechazado las mociones presentadas por el BNG y el PSOE. Entre ellas, las iniciativas nacionalistas en apoyo a las reivindicaciones del sector agroganadero, así como las propuestas socialistas relacionadas con los programas de apoyo al comercio local y con el Servicio de Emergencias Supramunicipal (GES) de Sanxenxo.

La sesión no estuvo exenta de tensión. En el Pazo Provincial siguieron el debate varios trabajadores de distintos GES de la provincia, que reprocharon los diputados del PP su voto en contra de la iniciativa del PSOE, increpando a los diputados populares mientras abandonaban visiblemente molestos el salón de plenos.