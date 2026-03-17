España planteará a Comisión Europea vacunar de dermatosis nodular a otras zonas de Aragón, Cataluña y Navarra

Vacas. - GOBIERNO DE NAVARRA

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación planteará a la Comisión Europea la ampliación de la actual zona de vacunación de dermatosis nodular contagiosa (DNC) a nuevas áreas de Aragón, Cataluña y Navarra, según se acordó este lunes en el Comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria de España (Rasve).

En concreto, Aragón ha propuesto incorporar en su zona de vacunación las comarcas del Sur de la provincia de Huesca, así como las de Ejea de los Caballeros, Sos del Rey Católico y Tauste, en la provincia de Zaragoza.

Además, el plan vacunal se ampliará la vacunación a toda Navarra y al conjunto de la provincia de Lleida, mientras que se mantiene en las provincias de Barcelona, Girona y Guipúzcoa.

Hay que recordar que el número de focos de esta enfermedad en España asciende a 20, de ellos, 18 se detectaron en la provincia de Girona, el último el pasado 7 de enero, por lo que ya ha sido levantada la zona de restricción en esta provincia.

Los dos últimos focos se han localizado en la provincia de Huesca, en el municipio de Fiscal, el 27 de febrero y el 3 de marzo, que obligaron a establecer una nueva zona de restricción de 50 kilómetros de radio durante al menos 45 días, así como a ampliar la zona de vacunación.

El comité Rasve ha aprobado también el documento de estrategia frente a la lengua azul en 2026 y las recomendaciones de vacunación para elevar la concienciación del sector al respecto.

La próxima temporada se mantendrá la vacunación voluntaria de los animales susceptibles a la lengua azul en la zona peninsular, sin establecerse requisitos específicos para los movimientos de animales dentro de la península. Además, en el caso de la lengua azul la vacunación facilita el movimiento de animales hacia el comercio exterior.

El Departamento que lidera Luis Planas ha recordado a los ganaderos la importancia de vacunar los rebaños ovino y vacuno frente a los serotipos circulantes en cada zona (1, 3, 4 y 8).

Así, la vacunación generalizada constituye el único mecanismo eficaz para alcanzar niveles adecuados de inmunidad colectiva y reducir de forma sustancial la circulación del virus y la magnitud de los brotes. Un elevado nivel de cobertura vacunal disminuye la probabilidad de transmisión y atenúa el impacto sanitario y económico de la enfermedad a escala territorial.

Respecto a la vacunación en las islas, en Baleares se continuará con el objetivo de erradicar los serotipos actualmente presentes (3 y 8) mediante la vacunación obligatoria, mientras que en Canarias, que se mantiene sin presencia de la enfermedad, se establecerán protocolos específicos para los movimientos de animales desde la Península.