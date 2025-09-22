Estabilizado el incendio que afecta a unas 2.000 hectáreas en Pantón (Lugo) y permanece controlado el de Lobios

Zonas calcinadas por el incendio de Pontón durante la realización de labores de extinción del incendio de Pantón, a 22 de septiembre de 2025, en Pantón, Lugo (España). El incendio declarado el pasado jueves en el municipio lucense de Pantón sigue activo, - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio registrado el jueves de la pasada semana en el municipio lucense de Pantón (Lugo), parroquia de Pombeiro, y que afecta a una superficie de unas 2.000 hectáreas --parte de ellas en el ayuntamiento limítrofe de Sober-- ha quedado estabilizado a las 19,16 horas de la tarde de este lunes.

De ello ha informado la Consellería do Medio Rural, que ha explicado también que en la tarde de este lunes quedó desactivada la situación dos al considerar que ya no existe peligro para los núcleos de población.

Para su extinción se han movilizado, de forma acumulada, 24 técnicos, 156 agentes, 182 brigadas, 116 motobombas, 9 palas, 6 unidades técnicas de apoyo, 15 helicópteros y 12 aviones. En este incendio han colaborado los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Por su parte, en Ourense, quedó controlado a las 19,59 horas del domingo el fuego iniciado a las 5,09 horas de ese mismo día en el ayuntamiento de Lobios, parroquia de Río Caldo, que se registró en dos puntos.

Según las últimas estimaciones, afecta alrededor de 3,5 hectáreas, parte de ellas dentro del Parque Natural de la Baixa Limia-Serra do Xurés.

Para su extinción se han movilizado 20 agentes, 33 brigadas, 13 motobombas, 4 helicópteros y 2 aviones. En este incendio se ha contado con la colaboración de medios portugueses.