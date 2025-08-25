Estabilizado el incendio de Chandrexa y Vilariño, el segundo más grande de la historia de Galicia

Vista de los incendios del Macizo Central, a 11 de agosto de 2025, en Chandrexa de Queixa, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio de Chandrexa de Queixa y Vilariño de Conso, el segundo más grande de la historia de Galicia, está estabilizado en su totalidad desde las 13.01 horas de este lunes. Actualmente, están activos dos fuegos en Galicia, ambos en Ourense, que permanece en Situación 2 desde hace casi una quincena.

Así lo ha informado la Consellería do Medio Rural en la última actualización de las cifras de los incendios, en la que únicamente recoge fuegos con una dimensión superior a 20 hectáreas.

El fuego originado de la parroquia de Requeixo (Chandrexa de Queixa), se originó el viernes 8, al que después se unieron los de las parroquias de Parafita (Chandrexa de Queixa) --declarado el martes 12-- y Mormentelos (Vilariño de Conso) --reactivado el jueves 14--. Este tercer foco ha sido el último en estabilizarse.

El último de los incendios forestales registrados en Galicia, iniciado en Avión (Ourense) a las 17.09 del domingo, quema una superficie estimada de 90 hectáreas en la parroquia de Nieva. Sigue igualmente activo el de Carballeda de Valdeorras, en la parroquia de Casaio, calcina 4.700 hectáreas en Galicia tras propagarse a Ourense el fuego iniciado el jueves 14 de agosto en la localidad zamorana de Porto.

Además, durante esta mañana, a las 11.36 horas, se pudo controlar el incendio forestal de Vilaboa (Ponetvedra), en la parroquia de Santa Cristina de Cobres, que se inició el jueves 21 a las 16.37 horas y calcina alrededor de 70 hectáreas. Durante la tarde en la que fue declarado, obligó a activar el nivel 2 de emergencia como medida preventiva por la proximidad al núcleo de Vilar.

ESTABILIZADOS Y CONTROLADOS

Por otro lado, aparte del de Chandrexa y Vilariño, están estabilizados cinco incendios, todos en Ourense. Estos son los fuegos de: Larouco, parroquia de Seadur (30.000 hectáreas calcinadas en territorio gallego); Oímbra y Xinzo de Limia, en las parroquias de A Granxa y Gudín (17.000 hectáreas); A Mezquita, parroquia de A Esculqueira (10.000 hectáreas); Carballeda de Avia y Beade (4.000 hectáreas), y Vilardevós, parroquia de Vilar de Cervos (900 hectáreas).

Además del de Vilaboa, otros seis incendios permanecen controlados, cinco de ellos en Ourense: Maceda, en las parroquias de Santiso y Castro de Escuadro (3.500 hectáreas); Vilardevós, parroquia de Moialde (600 hectáreas); Montederramo, parroquia de Paredes (120 hectáreas); Riós, parroquia de Trasestrada (40 hectáreas); Riós, parroquia de Fumaces e a Trepa (100 hectáreas), y Carballedo, parroquia de A Cova (100 hectáreas).