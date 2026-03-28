Estabilizado el incendio forestal de Ourol (Lugo), que ya quema alrededor de 30 hectáreas

Un bombero trabaja en las labores de extinción de un incendio forestal que ha consumido 30 hectáreas, a 28 de marzo de 2026, en Ourol, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

LUGO, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado la pasada noche en Ourol (Lugo) fue estabilizado a las 12.38 horas de este sábado. Según las últimas estimaciones de la Consellería do Medio Rural, ha calcinado una superficie de 30 hectáreas hasta el momento.

Medios autonómicos trabajan todavía en la extinción de este fuego, que se inició a las 23.07 horas del viernes en la parroquia de Sisto. En concreto, la Xunta ha movilizado a un técnico, nueve agentes, 10 brigadas, 10 motobombas y una pala.

La Consellería recuerda que el teléfono gratuito 085 está a disposición de la ciudadanía en caso de detectar algún incendio forestal. Además, dispone de otro teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento: 900 815 085.