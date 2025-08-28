Estabilizado el incendio de A Pobra do Brollón (Lugo), con 900 hectáreas afectadas

Un vecino ve el avance del fuego, a 25 de agosto de 2025, en A Pobra de Brollón, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

Los servicios de extinción han logrado estabilizar uno de los dos incendios que permanecen activos en Galicia, el A Pobra do Brollón, Lugo, con 900 hectáreas afectadas.

En la mañana de este jueves ha quedado estabilizado este fuego, que se inició pasadas las 13.00 horas del lunes, en la parroquia de Abrence. Como medida preventiva se activó en un primer momento la situación 2 de emergencia por la proximidad del fuego a los núcleos de Golmar (en A Pobra do Brollón) y de Conceado y San Pedro (en el municipio vecino de Quiroga), pero la medida ya fue desactivada.

Para la extinción de este incendio se han movilizado (medios acumulados) 13 técnicos, 67 agentes, 71 brigadas, 59 motobombas, 5 palas, 9 helicópteros y 13 aviones. En este fuego actuaron efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).