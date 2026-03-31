Estabilizado un incendio en Rodeiro (Pontevedra), que afecta a unas 20 hectáreas

Imagen de archivo de un bombero forestal trabajando en Galicia - Carlos Castro - Europa Press
PONTEVEDRA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
Un incendio registrado en la parroquia de Portela, en el municipio pontevedrés de Rodeiro, permanece estabilizado y afecta a una superficie de unas 20 hectáreas.
Según ha informado la Consellería do Medio Rural, el fuego se inició a las 21,39 horas de lunes y ha sido estabilizado a las 7,40 horas de este martes.
Para su extinción se han movilizado, hasta el momento, 4 agentes, 8 brigadas, 5 motobombas y una 1 pala.
La Consellería do Medio Rural recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún fuego forestal. Además, existe un teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria: 900 815 085.