La exención en el canon del agua para núcleos afectados por la ola de incendios de 2025 va de julio a diciembre

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La exención en el canon del agua y en el de gestión de las depuradoras en los núcleos de población afectados por los incendios forestales producidos en Galicia en 2025 abarca de julio a diciembre de 2025.

Así lo recoge este lunes el Diario Oficial de Galicia (DOG), en una orden de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático que también establece, en un anexo, los núcleos que se determinan como afectados y podrán acogerse a la exención.

Como ámbito temporal de la exención del pago de los dos canon, la orden fija el periodo que va desde el 28 de julio de 2025 al 20 de diciembre de ese año.