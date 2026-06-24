Extinguido el incendio de A Mezquita que entró desde Portugal y calcinó más de 60 hectáreas en Galicia

Labores de extinción de un incendio forestal, a 14 de junio de 2026, en Boborás, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha informado de que está extinguido el incendio del ayuntamiento de A Mezquita, que entró desde Portugal y que arrasó más de 60 hectáreas en territorio gallego.

Así, según datos recogidos hasta las 09.30 horas de este miércoles Galicia no tiene ningún incendio activo y mantiene estabilizado el fuego de A Capela, que afecta al Parque Natural das Fragas do Eume y sigue controlado el incendio de A Capela.

Por su parte, el fuego de la parroquia de Manzalvos, que comenzó a las 07.18 horas del domingo tras entrar desde territorio luso, quedó extinguido a las 21.05 horas de este martes tras afectar a 61,27 hectáreas --de las cuales 51,4 fueron de monte arbolado y 9,87 de raso--.

Para hacer frente a las llamas acudieron, de forma acumulada, un técnico, 17 agentes, 27 brigadas, 17 motobombas, cuatro palas, siete aviones y otros tantos helicópteros.

También está extinguido, desde las 00.18 horas de este miércoles, un conato registrado en Ribeira, concretamente en la parroquia de Oliveira. Las llamas comenzaron sobre las 22.53 horas del martes y afectó a una superficie de 0,01 hectáreas dentro del Parque Natural de las Dunas de Corrubedo.

La Consellería do Medio Rural ha detallado que para hacer frente a las llamas movilizaron a un agente y una motobomba.

ESTABILIZADO Y CONTROLADO

Por lo que se refiere al fuego de A Capela, que calcina 50 hectáreas en el Parque Natural das Fragas do Eume, se encuentra estabilizado desde las 18.18 horas de este martes. Para su extinción movilizaron, hasta el momento, a tres técnicos, 19 agentes, 29 brigadas, 24 motobombas, dos palas, una unidad técnica de apoyo, cinco aviones y cinco helicópteros.

Finalmente, a las 00.55 horas de este martes quedó controlado otro fuego en el mismo ayuntamiento de A Capela, en la parroquia homónima y que desde que se inició, el domingo a las 04.06 horas, calcinó 30 hectáreas, según las últimas estimaciones provisionales. Hasta el punto se desplazaron hasta el momento dos técnicos, 18 agentes, 25 brigadas, 26 motobombas, una pala, tres helicópteros y cuatro aviones.

La Consellería ha recordado que la ciudadanía tiene a disposición el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún incendio forestal.