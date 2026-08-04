Extinguido el incendio de Palas de Rei (Lugo), que calcinó 14 hectáreas en total

LUGO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha dado por extinguido desde las 22.00 horas de este lunes el incendio registrado en el ayuntamiento lucense de Palas de Rei, que finalmente calcinó 14 hectáreas.

En concreto, el fuego se originó en la parroquia de Cuíña a las 17.58 horas del domingo y finalmente afectó a siete hectáreas de monte arbolado y siete de monte raso.

Para su extinción se movilizaron cinco técnicos, 13 agentes, 24 brigadas, 21 motobombas, una pala, tres helicópteros y ocho aviones.