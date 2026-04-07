Extinguido el incendio de Ponteareas, que arrasó 750 hectáreas, y controlado el de Carballo, que afecta a 190

Varias personas intentan sofocar el fuego en el incendio forestal en el monte Galleiro, a 6 de abril de 2026, en Ribadetea, Ponteareas, Pontevedra, Galicia (España). El incendio de monte Galleiro comenzó a las 14:47 horas en la parroquia de Ribadetea, en - Elena Fernández - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha informado de que el incendio registrado en el municipio pontevedrés de Ponteareas ha quedado extinguido a las 17,46 horas de la tarde de este martes tras afectar a unas 750 hectáreas. Por su parte, el de Carballo ha sido controlado a las 15,37 horas y afecta a unas 190 hectáreas.

En concreto, según ha informado el departamento autonómico, el incendio de Ponteareas, parroquia de Ribadetea, afectó a una superficie de 750 hectáreas en los términos municipales de Ponteareas, Pazos de Borbén y Mos, de las cuales 550 se corresponden con monte arbolado y 200 de raso.

En este fuego, que se inició el lunes a las 14,47 horas, fue necesario decretar la Situación 2 como medida preventiva por su proximidad al núcleo do Galleiro, en Pazos de Borbén, una medida que ya fue desactivada.

Para la extinción de este incendio se han movilizado en total 6 técnicos, 18 agentes, 26 brigadas, 16 motobombas, 2 palas, 1 unidad técnica de apoyo, cinco helicópteros y seis aviones.

CONTROLADO EL REGISTRADO EN CARBALLO

Por su parte, el incendio iniciado en el municipio coruñés de Carballo, parroquia de Noicela, y que se fusionó con otro registrado en la localidad limítrofe de A Laracha, ha quedado controlado a las 15,37 horas.

Según las últimas estimaciones provisionales, el fuego, iniciado el lunes a las 14,20 horas, afecta a una superficie de alrededor de 190 hectáreas.

Para su extinción se han movilizado, hasta el momento, cuatro técnicos, 17 agentes, 21 brigadas, 20 motobombas, dos palas, tres unidades técnicas de apoyo, tres helicópteros y cuatro aviones.

Este fuego motivó el desalojo de forma preventiva a los vecinos de cinco casas de Caión, aunque no fue necesario activar la situación 2 por parte de la Consellería do Medio Rural.

Fuentes consultadas por Europa Press explicaron que las primeras hipótesis apuntan a que el incendio registrado en Noicela pudo tener su origen en una quema agrícola.

En estos momentos, están prohibidas hasta nuevo aviso las quemas de restos forestales debido a las condiciones meteorológicas.