Feijóo reivindica que el 73% de medidas anunciadas tras la ola de fuegos de octubre de 2017 están cumplidas

En Marea lo pone en duda, mientras el presidente esgrime que 2018 es el año con menor impacto de los fuegos desde 2014 "desde que hay registros"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado que el 73 por ciento --22-- de las 30 medidas que anunció tras la gran ola de incendios de octubre del año pasado han sido "cumplidas". En cuanto a las ocho restantes, ha remarcado que el plazo fijado para concluir su aplicación está entre finales de este año y principios del próximo, y en algún otro caso, entre 2019 y 2020.

En respuesta al portavoz de En Marea, Luís Villares, quien ha puesto en duda esta cifra de cumplimiento, Feijóo ha recordado que hace un año Galicia sufría con "estremecimiento" una gran ola de incendios que dejó cuatro víctimas mortales. "No lo voy a olvidar y tampoco el esfuerzo solidario de los gallegos, ni de que dimos la cara en el Parlamento, donde presenté 30 medidas", ha rememorado.

El presidente ha rememorado que se incluía activar una comisión de estudio sobre la política forestal en el Parlamento, cuyo dictamen ya ha sido concluido y aprobado con el acuerdo de "las dos terceras partes" de la Cámara autonómica, puesto que obtuvo el respaldo de populares y socialistas.

"Ahora me dice que enumere las medidas no cumplidas. Pues es fácil, son ocho y el resto sí lo está. De esas ocho, cinco están iniciadas y estarán acabadas a finales de este año o principios de 2019. Las otras tres están comprometidas entre el año 2019 y el año 2020. Si usted estuviese de acuerdo con la comisión y firmase sus conclusiones, no me haría esta pregunta", ha esgrimido Feijóo.

A continuación, ha relatado cuáles son las medidas no cumplidas y ha aludido a la incorporación al Banco de Terras de los montes vecinales mancomunidados en estado de abandono, ya que, según ha explicado, se está examinando "uno a uno" para ver cuáles se suman finalmente. En cuanto a las tierras abandonadas, ha precisado que es precisa "una ley", la de movilidad de tierras, en la que se trabaja.

"Pero de momento ya hemos incorporado 1.500 hectáreas de 1.080 propietarios", ha advertido, antes de referirse al compromiso de impulsar los planes de ordenación de los distritos forestales, con el "diagnóstico" ya realizado con la universidad y recursos reservados en los presupuestos autonómicos para llevarla a cabo.

En cuanto a la reestructuración parcelaria, ha vuelto a remitirse a la comisión de estudio de política forestal para recordar que existe el compromiso de 119.000 hectáreas concentradas a finales del año 2020. Sobre el reglamento de las Sociedades de Fomento Forestal (Sofor), ha precisado que está "en consulta pública".

Finalmente, ha aludido a los equipos de investigación, a la vigilancia del incumplimiento en relación a las franjas de seguridad y al registro administrativo, tres medidas que "tienen que llevarse a cabo en 2019". "Tiene usted razón, 22 cumplidas y ocho en ejecución. ¿Por qué ahora no se pone usted a trabajar por primera vez en esto, señor Villares?", ha preguntado Feijóo, quien también ha reprobado que haya ayuntamientos que siguen sin suscribir los convenios de las brigadas municipales.

"IMAGEN DE BUEN GESTOR QUEMADA"

Villares ha criticado que Feijóo culpe a los ayuntamientos cuando los requisitos exigidos por la Xunta "dificultan" a veces firmar dichos convenios, y ha lamentado que un año después de la ola de 2017 solo se puede constatar en Galicia "el mismo abandono, la misma dejadez, las mismas mentiras y promesas incumplidas".

Y es que, según ha remarcado, la "tragedia" de los fuegos puso al descubierto "una incómoda realidad", la de que "la Xunta, más preocupada por vender el territorio a trozos a empresas mineras y forestales que por la gente que vive en él, hizo una huelga de brazos caídos durante los últimos nueve años". Esto se tradujo en convertir Galicia --ha afirmado-- "en un gran eucaliptal".

"Con el monte se quemó para siempre su imagen de buen gestor", ha advertido Villares al presidente, a quien también ha echado en cara la "propaganda" de las 30 medidas anunciadas tras la ola de incendios de 2017 y de las que 13 "eran una mera enumeración de leyes vigentes". Pero también ha lamentado que "no" se cumpliesen "las novedosas" ni se doten recursos para tal fin. "¿Cómo las van a cumplir?", ha preguntado.

Entre otros ejemplos, ha aludido a las incorporaciones al Banco de Terras y se ha preguntado con qué personal va a realizar las nuevas funciones encomendadas "teniendo en cuenta que la dotación económica apenas se aumentó en 1.000 euros para el próximo año".

También ha aludido al "ritmo de caracol" en la reestructuración parcelaria y ha vuelto a reclamar el mando único como herramienta "fundamental" para lograr la coordinación efectiva de los servicios de emergencias. "Y de la mejora del pastoreo ni se ha oído hablar", ha esgrimido.

"Crearon una cortina de humo para no dejar ver su incompetencia y su abandono del territorio, no solo del rural", ha zanjado.

"EL MEJOR AÑO EN LOS REGISTROS DESDE 2014"

Feijóo ha instado a Villares a aclarar por qué habla de Galicia como "un gran eucaliptal" y ha recordado que la revisión del plan forestal presentada en su día plantea un incremento en 20 años de 25.000 hectáreas (+8,12%) de la superficie que ocupan las plantaciones de eucaliptos en la comunidad, hasta situar el total en 332.984 hectáreas, lo que representa un 16,4% del monte gallego.

"Lo que sucede es que ustedes no conocen el rural", ha esgrimido, antes de citar unas declaraciones del alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, de Marea Atlántica, a quien ha acusado de "faltar al respeto" al medio rural. "¿Usted desautoriza esas palabras o no?", ha inquerido.

También ha negado "descoordinación" en la ola de incendios. "Salvo ese fin de semana de octubre, con huracán por el medio, tenemos de los mejores años de los fuegos forestales. Y es gracias a los vecinos, a que cada vez hay más conciencia, a las brigadas y a la Guardia Civil", ha remarcado.

"Por eso, en el año 2018 llevamos el mejor año, desde 2014, desde que hay registros. Alguna conciencia colectiva despertamos", ha defendido.

ACUERDO ENTIDADES DE LA MADERA

Asimismo, ha subrayado que este mismo miércoles se suscribirá un acuerdo con medio centenar de entidades ligadas "con toda la cadena de la madera". "Para que vea que están de acuerdo", ha subrayado, antes de precisar que se impulsará un plan de recuperación de los montes de coníferas y la promoción del consumo de la madera".

"Cincuenta entidades en Galicia. Algo se está moviendo, señor Villares, y celebro que se esté moviendo este asunto", ha zanjado el presidente gallego.