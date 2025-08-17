Las Fuerzas Armadas refuerzan su despliegue en Galicia para incrementar la prevención contra los incendios

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas, en el marco de la operación 'Centinela Gallego' formada por miembros del Ejército de Tierra y de la Armada, reforzó su despliegue para vigilar los montes gallegos y colaborar en la prevención de incendios forestales, mediante actividades de presencia y disuasión.

La operación que comenzó el 15 de agosto con un despliegue de 35 patrullas suma ahora 12 más ante el grave incremento de los incendios. Así, 10 pertenecen a la Brilat de Pontevedra y otras dos al Tercio Norte de la Infantería de Marina de la Armada.

En cuanto a su despliegue territorial, las 10 patrullas de la Brilat lo harán en la zona de Viana do Bolo, mientras que las dos patrullas del TERNOR harán lo propio en el área de Noia, al sur de la provincia de A Coruña.

Según ha informado la Brilat en un comunicado, en apoyo del núcleo más numeroso destacado en la zona denominada zona 'Halcón' (provincia de Ourense), desplegarán capacidades de mando y control y logísticas (camión aljibe, camión cisterna y 2 ambulancias tipo soporte vital básico) para atender todas las necesidades que puedan surgir.

Con este aumento de capacidades, en torno a 200 militares son los que se despliegan en los montes gallegos, con la misión de vigilancia y disuasión en la lucha contra los incendios forestales, siempre en apoyo de las instituciones autonómicas y bajo control operativo del Comandante del Mando de Operaciones.