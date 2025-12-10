El Gobierno gallego destina 11,3 millones para apoyar 346 proyectos de desarrollo rural con fondos Leader

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este miércoles dos resoluciones de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural relacionadas con la intervención Leader, en concreto, el Gobierno gallego destinará 11,3 millones de euros para apoyar 346 proyectos a través de esta medida.

De estas iniciativas, 179 tienen carácter productivo y las 167 restantes son proyectos no productivos, además, supondrán la consolidación de otros 755 empleos, según ha explicado la Consellería do Medio Rural en una nota de prensa.

En este contexto, ha detallado que los proyectos no productivos son aquellos que no generan un beneficio económico, pero tienen un interés social y colectivo; mientras que los productivos generan empleo y persiguen un fin de lucro.

La segunda resolución tiene un carácter más técnico y se refiere al traspaso de la anualidad 2025 a la de 2026 de la convocatoria de ayudas del Leader.

Además, ha informado de que se modifica la fecha final de la justificación de los proyectos, que pasa del 15 de julio al 1 de septiembre de 2026, "con el fin de facilitar más tiempo a los interesados en estos trámites". Con todo, ha recordado que los fondos Leader contribuyen de modo directo a "mejorar las condiciones para crear y mantener empleo en el rural".