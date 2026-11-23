El director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, durante la clausura del programa europeo Use4forest, en Carcasona, Francia - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, ha reafirmado la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra los incendios forestales durante la clausura del programa europeo Use4forest, que se celebra en la localidad francesa de Carcasona.

En concreto, el director xeral ha participado en una mesa redonda en la que se ha debatido sobre las causas de los incendios forestales en el territorio Sudoe, que incluye a España, Francia y Portugal, analizando cómo cambiaron los riesgos en cada uno de ellos.

En ella, tal y como ha informado la Xunta en un comunicado, han participado también investigadores de las universidades de Vigo y Lisboa, responsables de la Junta de Castilla y León y de la Inspection Générale de l'Environnement et du Développement Durable (IGEDD) francesa.

El programa de actividades que se desarrollarán hasta el miércoles incorpora conferencias, sesiones de trabajo y visitas en las que se abordarán temas como la innovación y la sensibilización forestal; el impulso de los territorios hacia la resiliencia; la cooperación frente al fuego y las nuevas formas de gestionar y proteger el terreno.

Use4forest es un proyecto europeo contra incendios enmarcado en el programa de Cooperación Interreg Sudoe. La iniciativa se estructuró en tres fases clave, que inciden en la comprensión integral de los factores que influyen en el comportamiento de los incendios en este tipo de regiones; el desarrollo, prueba y demostración de herramientas innovadoras para la prevención, gestión y anticipación; y, por último, en la transferencia y capitalización de los resultados obtenidos a escala del Sudoe, facilitando su adopción por otras zonas afectadas.

En definitiva, todas estas acciones buscan mejorar la resiliencia de los entornos forestales ante los incendios, considerando variables como la vegetación, el clima y los factores socioeconómicos.