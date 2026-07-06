Gran parte de la provincia de Ourense, en riesgo extremo de incendio en un lunes de alerta por calor

Labores de extinción de un incendio forestal, a 20 de junio de 2026, en San Vicente de Arganza, León, Castilla y León (España). El incendio forestal declarado este jueves en la localidad berciana de San Vicente, ha experimentado una evolución favorable. L - Carlos Castro - Europa Press

OURENSE 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Gran parte de la provincia de Ourense se encuentra este lunes en riesgo extremo de incendio. Precisamente, también hay alerta por calor, con temperaturas que se prevén que alcancen los 40 grados.

Así figura en el índice de riesgo diario de incendio forestal (IRDI) que publica la Consellería do Medio Rural en relación a este 6 de julio.

En concreto, los municipios en los que figura riesgo extremo son: A Bola, A Merca, A Mezquita, A Veiga, Allariz, Baltar, Bande, Baños de Molgas, Barbadás, Calvos de Randín, Celanova, Cortegada, Cualedro, Entrimo, Laza, Lobeira, Lobios, Maceda, Montederramo, Monterrei, Muíños, O Bolo, Oímbra, Os Blancos, Ourense, Porqueira, Rairiz de Veiga, San Cibrao das Viñas, Sandiás, Sarreaus, Taboadela, Trasmiras, Verín, Viana do Bolo, Vilar de Barrio, Vilar de Santos, Xinzo de Limia, Xunqueira de Ambía, Xunqueira de Espadanedo. El resto de la provincia está en riesgo muy alto.

Además, en Pontevedra están en riesgo extremo Crecente, Arbo y Salceda de Caselas. Y en la provincia de Lugo se encuentran en esta situación los municipios de Pedrafita do Cebreiro y Triacastela.

El índice de riesgo diario de incendio forestal (IRDI) se basa en el sistema canadiense ('Fire Weather Index'), un índice que ofrece una aproximación a la intensidad de fuego que puede producir un incendio. Cuanto mayor sea el índice, mayor intensidad y, por tanto, más difícil de extinguir.