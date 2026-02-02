Habilitado un carril en la N-525 en Trasmirás (Ourense) tras el corte por las protestas de ganaderos y agricultores

Agricultores y ganaderos cortan la A-52 con tractores y rollos de paja, a 10 de enero de 2026, en Xinzo de Limia, Orense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha habilitado un carril de la N-525 a su paso por Zos, en Trasmirás (Ourense), después de que ganaderos y agricultores cortasen totalmente la vía.

Según han informado fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) consultadas por Europa Press, el corte comenzó a las 20.00 horas de este lunes, entre el kilómetro 193 y el 195, en sentido Zamora.

Con todo, la Guardia Civil ha habilitado un carril para el paso de vehículos, pero se siguen registrando retenciones ya que continúan las manifestaciones.