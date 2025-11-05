Un incendio forestal próximo a viviendas en Cervo (Lugo) obliga a desalojar a unos 40 vecinos

SANTIAGO DE COMPOSTELA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal registrado esta madrugada en el municipio de Cervo (Lugo) ha obligado a desalojar las viviendas de una urbanización y a evacuar a unos 40 vecinos, según ha informado el CIAE 112 Galicia.

El incendio se inició en la madrugada de este miércoles, sobre las 4.00 horas, en el lugar de Río Covo de la parroquia de Lieiro y, según informó a Emergencias la Guardia Civil, la proximidad de las casas llevó al desalojo de la urbanización y de varias viviendas próximas, de la zona de A Pedrosa.

La Consellería do Medio Rural ha informado de que, según las últimas estimaciones, el fuego ha afectado a unas 5 o 6 hectáreas y permanece activo, aunque "su evolución es favorable". Para su extinción se han movilizado 3 agentes, 7 brigadas, 7 motobombas y un técnico.

El 112 ha explicado que, en total, tuvieron que trasladarse unos 40 vecinos de 14 viviendas y, por precaución, también se informó a la residencia de mayores de San Ciprián, para que se confinase.

El CIAE 112 ha informado de que, tras varias horas de trabajo de los equipos de extinción, el fuego está prácticamente controlado y la mayor parte de las personas desalojadas han podido regresar a sus domicilios, excepto 8 vecinos de dos viviendas de A Pedrosa.